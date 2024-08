Usinas Siderurgicas de Minas Gerais hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais präsentierte in der am 26.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 0,040 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 1,22 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at