Usinas Siderurgicas de Minas Gerais hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Usinas Siderurgicas de Minas Gerais ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 1,14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,450 USD. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4,72 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 4,81 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

