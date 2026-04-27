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27.04.2026 06:31:29
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usimina A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usimina A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usimina A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 BRL je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,87 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 6,86 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,215 BRL ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 6,06 Milliarden BRL erwartet.
Redaktion finanzen.at
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