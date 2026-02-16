Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usimina A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usimina A hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,05 BRL. Im letzten Jahr hatte Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usimina A einen Gewinn von -0,150 BRL je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,71 Prozent auf 6,18 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,48 Milliarden BRL gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,500 BRL. Im Vorjahr hatten -0,120 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 26,36 Milliarden BRL, während im Vorjahr 25,91 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at