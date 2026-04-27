Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Conv B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Conv B lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,240 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,39 Prozent zurück. Hier wurden 5,87 Milliarden BRL gegenüber 6,86 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at