Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Conv B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Conv B äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 BRL gegenüber -0,150 BRL im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 6,18 Milliarden BRL, gegenüber 6,48 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,71 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,500 BRL vermeldet. Im Vorjahr waren -0,120 BRL erwirtschaftet worden.

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Conv B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 26,36 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 25,91 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

