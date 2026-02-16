Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,450 USD. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,84 Prozent auf 4,72 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at