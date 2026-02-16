Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Milliarden USD – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas (spons ADRs) 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,450 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,72 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,452 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 4,93 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at