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27.04.2026 06:31:29
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,60 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 BRL in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas 5,87 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,86 Milliarden BRL umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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