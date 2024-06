Usmanov-Anwalt: «Die UBS hat sich mit dem Falschen angelegt»

Am Montag gab die Kanzlei von Peter Gauweiler bekannt, dass sie im Auftrag des usbekisch-russischen Oligarchen Alisher Usmanov die Europa-Tochter der UBS in Frankfurt am Main auf Schadenersatz verklagt. Nun hat finews.ch exklusiv mit Anwalt Gauweiler gesprochen. Er winkt sogar mit dem Zaunpfahl des Strafrechts. Die UBS äussert sich bislang nicht zu dem Fall. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel