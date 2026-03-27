USS Gerald R. Ford steuert Split nach Brand und Protesten an

ATHEN (dpa-AFX) - Der größte Flugzeugträger der US-Marine, die USS Gerald R. Ford, hat die Souda-Bucht auf Kreta wieder verlassen und nach Informationen aus Militärkreisen Kurs auf das kroatische Split genommen. Dies berichten übereinstimmend griechische Medien.

Während des Einsatzes im Roten Meer hatte es an Bord einen Brand gegeben. Nach Angaben der US-Marine brach das Feuer Anfang März in der Wäscherei aus. Es stand nicht im Zusammenhang mit Kampfhandlungen und konnte unter Kontrolle gebracht werden. US-Medien berichteten zudem von erheblichen Problemen mit den Toiletten sowie im Bereich der Unterkünfte der Besatzung.

In Split soll der Flugzeugträger nun die Marinebasis Lora anlaufen. Sie verfügt über spezialisierte Kapazitäten für anspruchsvolle technische Arbeiten und gilt als wichtiger Standort für multinationale Übungen der Nato. Eine Bestätigung der US-Marine lag zunächst dazu nicht vor.

Zuvor war das Schiff in die Souda-Bucht auf Kreta eingelaufen, wo erste Reparaturen vorgenommen wurden. Parallel hatten linke Parteien und Gruppierungen gegen die Präsenz des Flugzeugträgers auf Kreta demonstriert. Beobachter in griechischen Medien verwiesen darauf, dass die Behörden offenbar vermeiden wollten, dass es bei Landgängen von rund 4.500 Besatzungsmitgliedern in der vergleichsweise kleinen Stadt Chania zu Zwischenfällen kommt./tt/DP/stk