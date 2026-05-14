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14.05.2026 06:31:29
USS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
USS gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte USS ein EPS von 21,11 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat USS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 88,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte USS ein EPS von 78,65 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 104,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 113,85 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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