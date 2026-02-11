|
USS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
USS ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat USS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 22,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,79 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat USS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
