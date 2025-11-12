USS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

USS ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat USS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,94 JPY, nach 18,49 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 24,82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at