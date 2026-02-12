USS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

USS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte USS 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte USS einen Umsatz von 171,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at