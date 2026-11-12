USS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

USS hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 197,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at