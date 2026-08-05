USS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

USS lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 23,83 JPY gegenüber 21,73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,26 Milliarden JPY – ein Plus von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem USS 27,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at