14.05.2026 06:31:29

USS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

USS gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,18 USD. Im Vorjahr waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 755,54 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 682,33 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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