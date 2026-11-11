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11.11.2026 06:31:29
USS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
USS ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat USS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 23,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei USS noch ein Gewinn pro Aktie von 20,94 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 31,52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,59 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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