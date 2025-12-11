|
11.12.2025 06:31:28
Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant äußerte sich am 08.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 379,00 KZT präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant ein EPS von -888,000 KZT je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,27 Milliarden KZT. Im Vorjahresviertel waren 21,14 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.