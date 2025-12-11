Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant äußerte sich am 08.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 379,00 KZT präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant ein EPS von -888,000 KZT je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,27 Milliarden KZT. Im Vorjahresviertel waren 21,14 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at