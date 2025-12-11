|
11.12.2025 06:31:28
Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant hat am 08.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 379,00 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -888,000 KZT erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant 35,27 Milliarden KZT umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 66,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,14 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
