Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant hat am 08.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 379,00 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -888,000 KZT erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant 35,27 Milliarden KZT umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 66,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,14 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.

