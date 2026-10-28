IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|
28.10.2026 20:50:56
USTA And IBM Extends Partnership For 5 Years
(RTTNews) - On Wednesday, The USTA and IBM (IBM) renewed their partnership for five years, with IBM remaining the US Open's official AI and cloud partner through 2031.
The 2026 tournament generated a record 270 million-plus engagements across USOpen.org and the US Open app.
IBM and the USTA have partnered for 35 years to improve the fan experience through technology. IBM said the renewed partnership will continue using its technology to turn complex data into meaningful experiences for US Open fans.
On the NYSE, the shares for IBM were trading 0.56 percent up at $251.66.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
27.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|IBM übertrifft Erwartungen – Aktie reagiert dennoch schwach auf Quartalszahlen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP: IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie fällt aber (dpa-AFX)
|
21.10.26
|IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Sell
|UBS AG
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IBM Corp. (International Business Machines)
|226,45
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.