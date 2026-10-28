USTA And IBM Extends Partnership For 5 Years

(RTTNews) - On Wednesday, The USTA and IBM (IBM) renewed their partnership for five years, with IBM remaining the US Open's official AI and cloud partner through 2031.

The 2026 tournament generated a record 270 million-plus engagements across USOpen.org and the US Open app.

IBM and the USTA have partnered for 35 years to improve the fan experience through technology. IBM said the renewed partnership will continue using its technology to turn complex data into meaningful experiences for US Open fans.

On the NYSE, the shares for IBM were trading 0.56 percent up at $251.66.