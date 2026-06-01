USWE Sports Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

USWE Sports Registered stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,32 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,010 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat USWE Sports Registered mit einem Umsatz von insgesamt 31,7 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 14,22 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 SEK. Im Vorjahr waren -2,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat USWE Sports Registered im vergangenen Geschäftsjahr 135,12 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte USWE Sports Registered 124,13 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at