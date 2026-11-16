UT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

UT stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,79 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent auf 43,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at