UT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UT ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UT die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 42,25 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UT 41,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at