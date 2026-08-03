Utenos trikotazas AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Utenos trikotazas AB hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,03 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at