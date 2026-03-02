02.03.2026 06:31:29

Utenos trikotazas AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Utenos trikotazas AB hat am 28.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Utenos trikotazas AB im vergangenen Quartal 7,0 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Utenos trikotazas AB 5,6 Millionen EUR umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 EUR. Im Vorjahr hatten -0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 22,89 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,80 Millionen EUR umgesetzt.

