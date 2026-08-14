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14.08.2026 06:31:29
UTG legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
UTG hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,00 USD, nach -0,560 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UTG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 310,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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