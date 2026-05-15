UTG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

UTG lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,05 USD je Aktie erzielt worden.

UTG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at