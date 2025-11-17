UTG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UTG stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UTG ein EPS von 8,31 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat UTG im vergangenen Quartal 17,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UTG 39,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at