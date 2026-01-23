UTI Asset Management Company legte Quartalsergebnis vor

UTI Asset Management Company ließ sich am 21.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UTI Asset Management Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,43 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,81 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UTI Asset Management Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,18 Milliarden INR im Vergleich zu 4,20 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at