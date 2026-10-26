UTI Asset Management Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UTI Asset Management Company hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,82 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,00 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at