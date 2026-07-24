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24.07.2026 06:31:29
UTI Asset Management Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
UTI Asset Management Company hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 22,86 INR. Im letzten Jahr hatte UTI Asset Management Company einen Gewinn von 18,50 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 5,85 Milliarden INR gegenüber 5,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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