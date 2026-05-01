CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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01.05.2026 15:00:04
Utility Bills Are Likely to Be Higher This Summer. Here’s What You Can Do.
The average bill is forecast to rise 8.5 percent. There are simple ways to make sure you’re not overpaying, like getting your air-conditioning checked.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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