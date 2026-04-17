Southern Aktie

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WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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17.04.2026 19:15:00

Utility Stock Showdown: Southern Company vs. NextEra Energy -- Which Is the Better Buy?

The truth is, Southern Company (NYSE: SO) and NextEra Energy (NYSE: NEE) are both well-run utilities. Investors wouldn't be making a mistake by buying either one. However, they are vastly different businesses, and that could change your choice as you look at these two giant U.S. regulated utility companies. Here's how to pick between them.A few years ago, Southern Company's stock was out of favor because it was experiencing significant delays and cost overruns on a major capital investment project. That is when I bought the stock, because I believed the nuclear power plants it was building would be a long-term positive despite their near-term negative impact. Wall Street, however, viewed the nuclear projects as a big risk. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Southern Co. 80,30 -0,25% Southern Co.

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