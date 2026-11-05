Utkarsh Small Finance Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Utkarsh Small Finance Bank stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Utkarsh Small Finance Bank ein Ergebnis je Aktie von -2,680 INR vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Utkarsh Small Finance Bank 10,02 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at