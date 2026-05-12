12.05.2026 06:31:29

Utkarsh Small Finance Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Utkarsh Small Finance Bank hat sich am 09.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,06 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9,52 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,67 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -8,370 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Utkarsh Small Finance Bank ein EPS von 0,190 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,10 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 43,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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