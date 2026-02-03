Utkarsh Small Finance Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Utkarsh Small Finance Bank präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,46 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,12 Prozent zurück. Hier wurden 9,02 Milliarden INR gegenüber 10,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at