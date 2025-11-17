Utkarsh Small Finance Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Utkarsh Small Finance Bank hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -2,68 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,400 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 9,37 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at