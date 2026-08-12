Uttam Sugar Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Uttam Sugar Mills lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 INR. Im Vorjahresviertel hatte Uttam Sugar Mills 3,82 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,56 Prozent auf 6,06 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,29 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at