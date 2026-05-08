UTZ Brands A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UTZ Brands A lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,62 Prozent auf 361,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 352,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at