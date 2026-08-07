UTZ Brands A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UTZ Brands A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

UTZ Brands A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 371,8 Millionen USD gegenüber 366,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at