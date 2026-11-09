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09.11.2026 06:31:29
UTZ Brands A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
UTZ Brands A stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UTZ Brands A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 369,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 377,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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