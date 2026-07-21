UTZ Brand a Aktie
WKN DE: A2QCQ3 / ISIN: US9180901012
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21.07.2026 17:36:11
Utz Brands Stock Surges 90% After $2.9 Billion Take-Private Deal
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