UTZ Brand a Aktie

UTZ Brand a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCQ3 / ISIN: US9180901012

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21.07.2026 17:36:11

Utz Brands Stock Surges 90% After $2.9 Billion Take-Private Deal

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