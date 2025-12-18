UWC Bhd Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UWC Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 MYR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 120,8 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 89,4 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at