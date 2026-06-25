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25.06.2026 06:31:29
UWC Bhd Registered legte Quartalsergebnis vor
UWC Bhd Registered hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 151,5 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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