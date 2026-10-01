UWC Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

UWC Bhd Registered präsentierte in der am 30.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

UWC Bhd Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 MYR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 71,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 186,2 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 108,8 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,090 MYR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,040 MYR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 594,89 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte UWC Bhd Registered einen Umsatz von 386,17 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at