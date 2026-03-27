UWC Bhd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UWC Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,01 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als UWC Bhd Registered mit 0,010 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,63 Prozent auf 136,4 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at