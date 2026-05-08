Uwharrie Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Uwharrie Capital hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,5 Millionen USD – ein Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uwharrie Capital 16,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at