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12.11.2026 06:31:28
Uwharrie Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Uwharrie Capital lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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